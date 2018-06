Bugarach (AFP) Kurz vor dem von manchen Menschen am Freitag befürchteten Weltuntergang haben die Behörden im südfranzösischen Dörfchen Bugarach einen Hilferuf abgesetzt: "Ich richte einen Appell an die ganze Welt. Kommen Sie nicht nach Bugarach", sagte der Bürgermeister des 200-Seelen-Ortes, Jean-Pierre Delord, am Dienstag. Die Dorfbewohner befürchten einen Ansturm von Esoterikern und Neugierigen, weil der "Magische Berg" von Bugarach angeblich Schutz vor dem "Weltuntergang" am 21. Dezember bieten soll.

