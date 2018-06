Zürich (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat im Jahr 2012 insgesamt über 69 Millionen Euro in Förderprogramme investiert. Über 51 Millionen Euro gingen an das Hilfsprogramm FAP, weitere 18,5 Millionen flossen in Goal-Projekte in aller Welt.

"Wir haben 209 Mitgliedsverbände, die alle ganz eigenen Situationen und Umfeldern gegenüberstehen. Daher besteht eine der größten Herausforderungen für uns darin, jeweils maßgeschneiderte Unterstützung zu leisten, damit in allen sechs Konföderationen konkrete Fortschritte erzielt werden können", sagte Thierry Regenass, FIFA-Direktor für Mitgliedsverbände und Entwicklung.

Dabei rückte die FIFA ein Jahr nach der Weltmeisterschaft in Deutschland vor allem den Frauenfußball in den Fokus der Investitionen. 20 Prozent der FAP-Mittel kamen dem Frauenfußball zugute, damit wurden unter anderem 30 neue Projekte zur Unterstützung internationaler Ligen finanziert.

Die FIFA organisierte 2012 insgesamt mehr als 500 Projekte zur Fortbildung und zur Erweiterung von Kapazitäten, hauptsächlich in den Bereichen Schiedsrichterwesen, Trainerwesen und Stärkung von Institutionen.