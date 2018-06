Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss wohl drei Spiele auf Rotsünder Josue verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den brasilianischen Mittelfeldspieler wegen dessen Platzverweis in der Begegnung gegen Eintracht Frankfurt (0:2) am vergangenen Wochenende. Die Niedersachsen haben am Dienstag allerdings gegen das Urteil Einspruch eingelegt. "Wir haben den Antrag gestellt, die Sperre zu reduzieren", sagte Manager Klaus Allofs: "Es wird aber sehr schwierig. Die Hoffnung ist nicht übertrieben optimistisch."