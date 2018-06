Lübbecke (SID) - Im Viertelfinale des DHB-Pokals kommt es zum Spitzenspiel zwischen den Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und Rhein-Neckar Löwen. Der Tabellendritte aus Schleswig-Holstein empfängt am 5. oder 6. Februar den aktuellen Spitzenreiter. Titelverteidiger THW Kiel ist in der Partie bei GWD Minden Favorit auf den Einzug ins Final-Four-Turnier in Hamburg (13./14. April).

Der frühere Welt-Handballer Daniel Stephan bescherte bei der Auslosung Ex-Meister HSV Hamburg Heimvorteil gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Das Überraschungsteam MT Melsungen, das zuletzt dem THW Kiel die erste Bundesliga-Niederlage nach 585 Tagen zugefügt hatte, reist zum einzigen Zweitigisten THSV Eisenach.