Rom (AFP) Mit gespielter Entrüstung und Trauer hat der italienische Comedian und Schauspieler Roberto Benigni auf die Pläne von Silvio Berlusconi reagiert, erneut für das Amt des Regierungschefs zu kandidieren. "Er ist zurück - Gott, hilf' uns!", rief Benigni in einer TV-Show im italienischen Fernsehen am Montagabend. Die Neuigkeit, dass Berlusconi als Ministerpräsident in die Politik zurückkehren wolle, sei schlimmer als die Prophezeiung des Weltuntergangs in Anlehnung an den Maya-Kalender.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.