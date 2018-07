Moskau (dpa) - Moskau hat die Entführung von zwei Russen in Syrien bestätigt. Sie würden aktiv an dieser Sache arbeiten, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Itar-Tass zufolge. Alle notwendigen Schritte würden unternommen, sowohl in dem arabischen Land als auch bei Regierungen, die Einfluss auf die Syrer hätten. Die russische Botschaft in Damaskus teilte mit, die Männer arbeiteten für ein privates Unternehmen und seien verschleppt worden. Ein drittes Entführungsopfer stammt aus Italien.

