New York (dpa) - Der ansonsten höchst aktive US-Waffenverein NRA ist nach dem Schulmassaker in Newtown auf Tauchstation gegangen. Auch vier Tage nach dem Amoklauf mit insgesamt 28 Toten ist auf der Website des Vereins zu lesen. Auch bei Twitter schwieg die National Rifle Association. Die letzte Neuigkeit bei den «Neuigkeiten» war Werbung für ein Buch des früheren Marines-Offiziers Oliver North. Der Ex-Marine war mit Waffenschmuggel in den 80er Jahren für die einen zum Helden und für die Justiz zum Straftäter geworden. Das Massaker hat die Debatte um Waffenkontrollen neu entfacht - die die NRA ansonsten hartnäckig bekämpft.

