Karachi (AFP) In Pakistan sind sechs einheimische Mitarbeiter einer Impfkampagne gegen Kinderlähmung erschossen worden. In verschiedenen Vierteln der südlichen Hafenstadt Karachi hätten Unbekannte vier Frauen und einen Mann getötet, die im Auftrag des Gesundheitsministeriums der Provinz Sind Anti-Polio-Impfungen vornahmen, sagte der Polizeivertreter Shahid Hayat am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Das Ministerium habe daraufhin die am Montag begonnene Kampagne ausgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.