Köln (dpa) - Das Landgericht Köln entscheidet heute im Goldbären-Streit zwischen Haribo und Lindt. Streitgegenstand ist ein Schoko-Teddy in Goldfolie, den der Schweizer Schokoladenfabrikant Lindt herausgebracht hat. Haribo argumentiert, dieser erinnere zu sehr an seine bekannten Gummibären. Dadurch denke der Kunde, dass der Schoko-Goldbär auch von Haribo sei. Haribo verlangt deshalb, dass Lindt den Goldbären in dieser Form nicht mehr verkaufen darf und Schadenersatz zahlen muss. Lindt sieht keine Verwechslungsgefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.