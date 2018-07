Madonna di Campiglio (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther liegt beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio nach dem ersten Lauf auf Podestkurs.

Von Position zwei aus startet der 28-Jährige in Italien mit minimalem Rückstand hinter Marcel Hirscher aus Österreich in den zweiten Durchgang des Nachtrennens. Dritter ist der Italiener Cristian Deville. Auch Stefan Luitz kann weitere Weltcuppunkte sammeln. Er erreichte zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Weltcup-Slalom Teil zwei der besten 30 Fahrer. Dominik Stehle erreichte mit einem guten Lauf ebenfalls den zweiten Durchgang.