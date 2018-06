Kiew/Moskau (AFP) Einer Kältewelle sind in der Ukraine binnen 24 Stunden 19 Menschen zum Opfer gefallen. Damit stieg die Zahl der Kältetoten seit Anfang des Monats auf 37, wie das Gesundheitsministerium in Kiew am Dienstag mitteilte. 162 Menschen mussten wegen Erfrierungen und Unterkühlung ins Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.