Washington (AFP) In der Affäre um den früheren CIA-Chef David Petraeus muss dessen Ex-Geliebte Paula Broadwell wegen ihrer Droh-E-Mails keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Von einer Anklage wegen Cyberstalkings werde abgesehen, teilte die US-Justiz am Dienstag mit. Petraeus war am 9. November wegen einer außerehelichen Beziehung mit seiner Biografin Broadwell von der Spitze des US-Auslandsgeheimdienstes zurückgetreten.

