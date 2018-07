Offenbach (dpa) - Weiße Weihnacht in Deutschland bleibt dieses Jahr wohl ein Traum. Die Zeichen deuten auf ein eher mildes Weihnachtsfest in ganz Deutschland hin, sagte Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst. Für den Westen stünden die Chancen sehr schlecht. Auch der kalendarische Winteranfang am Freitag bringe keinen Durchbruch. Höchstes im Osten könne es an Heiligabend weiß und recht kalt sein. Dort macht Russland-Hoch «Thomas» mit Frost seinen Einfluss geltend.

