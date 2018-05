Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Mittwoch seine Jahresendrallye fortgesetzt. Neue Impulse lieferte zuletzt der überraschend positiv ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex. Für den Leitindex ging es gegen Mittag um 0,31 Prozent auf 7677 Punkte nach oben.

Der MDax stieg um 0,59 Prozent auf 12 079 Punkte, nachdem er kurz zuvor ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Beim TecDax stand ein Plus von 0,71 Prozent auf 840 Punkte zu Buche. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt.

Das Ifo-Geschäftsklima stieg um einen auf 102,4 Punkte. Es war der zweite Anstieg in Folge. Für Händlern Anita Paluch vom Broker Gekko Global Markets sendete der Ifo-Geschäftsklimaindex ein starkes Signal, dass sich die deutsche Volkswirtschaft weiter dynamisch entwickelt und das Potenzial hat, die konjunkturelle Erholung der Eurozone im kommenden Jahr zu unterstützen.

Klares Schlusslicht im Dax waren indes die Titel von Merck, die nach einem Rückschlag in der Wirkstoffforschung um 3,55 Prozent fielen. An der Dax-Spitze zogen die Papiere von HeidelbergCement um 4,69 Prozent auf 46,13 Euro an. Zementhersteller seien besonders stark von einer zyklischen Erholung in den entwickelten Märkten abhängig, und genau dies sollte die Investoren 2013 positiv zum Sektor stimmen, schrieb Analystin Glynis Johnson von der Deutschen Bank in einer Branchenstudie.

Favorit im MDax waren die Anteilsscheine von Tui mit einem Plus von 4,89 Prozent. Die Verluste der Container-Reederei Hapag-Lloyd hatten bei dem Reisekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr die Rekordgewinne aus dem Urlaubsgeschäft zwar mehr als aufgezehrt. Analyst Herbert Sturm von der DZ Bank sieht das operative Ergebnis dennoch über seinen Erwartungen und denen des Marktes.