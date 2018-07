Masar-i-Scharif (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat im Feldlager bei Masar-i-Scharif der in Afghanistan getöteten deutschen Soldaten gedacht. Am Morgen entzündete er im Ehrenhain des deutschen Hauptquartiers ein Grablicht für die Toten.

Beim Einsatz in Afghanistan sind bisher 52 deutsche Soldaten ums Leben gekommen. Ende 2014 soll das Engagement der internationalen ISAF-Schutztruppe beendet sein.

Gauck kehrt am Mittwochabend nach Deutschland zurück. Am Vortag hatte er in Kabul dem afghanischen Präsidenten Hamid Karsai weitere deutsche Unterstützung zugesagt. Für die zivile Aufbauhilfe stehen aus Deutschland 430 Millonen Euro pro Jahr bereit.