Stuttgart (AFP) Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat gegen den ehemaligen Porsche-Chef Wendelin Wiedeking und Ex-Finanzvorstand Holger Härter Anklage wegen Marktmanipulation erhoben. Wiedeking und Härter sollen im Jahr 2008 öffentlich falsche Angaben zu dem Vorhaben ihres Unternehmens gemacht haben, in großem Stil Anteile an Volkswagen zu kaufen, teilte die Staatsanwaltschaf am Mittwoch mit. Ein Verfahren wegen Untreue gegen die Manager stellten die Ermittler hingegen ein.

