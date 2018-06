Paris (AFP) Der französische Energiekonzern Areva wird die Turbinen für den riesigen Windpark liefern, der vor der Küste von Rügen in der Ostsee gebaut werden soll. Der Windpark-Betreiber, der spanische Stromkonzern Iberdrola, habe der französischen Gruppe den Zuschlag gegeben, teilte Areva am Mittwoch in Paris mit. Iberdrola hatte im Juni angekündigt, 1,6 Milliarden Euro in einen neuen Hochsee-Windpark in der Ostsee zu investieren, "den weltweit größten in Gewässern von mehr als 40 Meter Tiefe". Der Bau der Anlage "Wikinger" ist für 2016 und 2017 vorgesehen.

