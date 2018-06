Berlin (AFP) Nach der Razzia bei der Deutschen Bank in der vergangenen Woche ist einem Zeitungsbericht zufolge nun ein weiterer der fünf festgenommenen Mitarbeiter wieder auf freiem Fuß. Der Konzernbeschäftigte sei aus der Untersuchungshaft entlassen worden, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch vorab aus ihrer Donnerstagsausgabe unter Berufung auf Sicherheitskreise. Der Mitarbeiter der Deutschen Bank hatte demnach seit der vergangenen Woche in einer Justizvollzugsanstalt in Frankfurt am Main gesessen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.