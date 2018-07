Berlin (dpa) - Öko-Strom ist in Deutschland in Hülle und Fülle vorhanden – nur nicht dort, wo er gebraucht wird. Die Bundesregierung hat jetzt den Bau von drei neuen Stromautobahnen quer durch die Republik beschlossen. Neue Höchstspannungsleitungen von 2800 Kilometern Länge sollen Windstrom von Norddeutschland in den Süden transportieren.

