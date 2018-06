Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett will heute für den bundesweiten Stromnetzausbau die Eckpfeiler beschließen. Geplant sind drei große Stromautobahnen von insgesamt 2800 Kilometern Länge, um vor allem Windstrom von Norddeutschland in den Süden zu transportieren. Das Kabinett will außerdem den Weg für eine Erhöhung der Mittel für energetische Gebäudesanierungen freimachen. Damit können Hausbesitzer auf Zuschüsse von bis zu 5000 Euro hoffen. Im Anschluss will die Regierung den ersten Monitoringbericht zur Energiewende vorstellen.

