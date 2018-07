Brüssel (AFP) EU-Verkehrskommissar Siim Kallas will aus Beinahe-Unglücken und anderen Vorfällen im Luftverkehr mehr Lehren für die Sicherheit ziehen. Dabei setzt er darauf, Piloten und andere Mitarbeiter durch Straffreiheit zu mehr Meldungen von Vorfällen zu bewegen, wie aus seinem am Mittwoch in Brüssel vorgestellten Plan hervorgeht. Die Informanten müssten "außer in Fällen von beträchtlichen Versäumnissen Schutz vor Strafe" genießen, heißt es in einer Erklärung.

