Paris (AFP) Kurz vor dem Algerien-Besuch des französischen Präsidenten François Hollande haben die Franzosen deutlich gemacht, dass sie nur wenig von einer offiziellen Entschuldigung Frankreichs für die Kolonialzeit halten. 35 Prozent lehnten es in einer am Mittwoch veröffentlichten CSA-Umfrage für den Sender BFMTV ab, dass sich Hollande in Algerien entschuldigt. 26 Prozent waren der Ansicht, er solle dies nur tun, wenn sich umgekehrt auch Algerien bei den Franzosen entschuldige. Nur 13 Prozent sprachen sich klar für eine Entschuldigung von französischer Seite aus. 26 Prozent äußerten sich nicht.

