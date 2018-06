München (SID) - Im Achtelfinale der Champions League könnten es Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 bereits mit großen Namen des europäischen Fußballs zu tun bekommen. Den Bayern und Schalke droht ein Duell mit Real Madrid, der BVB kann als Gruppengegner der Königlichen dagegen noch nicht wieder auf Cristiano Ronaldo und Co. treffen. Im Achtelfinale ist auch ein deutsches Duell noch ausgeschlossen.

Doch die Gesellschaft ist auch so eine illustre: Der FC Arsenal, der AC Mailand, die unbequemen Ukrainer von Schachtjor Donezk oder auch der FC Porto sind mögliche Gegner der deutschen Gruppensieger.

Am Donnerstag (12.00 Uhr/Sky) findet die Auslosung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon statt, die Gruppenzweiten werden dabei zuerst gezogen. Sie haben im Hinspiel Heimrecht und können nicht gegen den Sieger ihrer Vorrundengruppe oder gegen eine Mannschaft aus demselben Verband gelost werden. Die Hinspiele werden am 12./13. bzw. 19./20. Februar ausgetragen, die Rückspiele am 5./6. bzw. 13./14 März.

Die Gruppendritten aus der Champions League steigen zudem in die Europa-League-Zwischenrunde ein. Diese Spiele finden am 14. und 21. Februar statt. Die Auslosung findet ebenfalls am Donnerstag um 14.00 Uhr statt, anschließend werden bereits die Paarungen für das Achtelfinale in der Europa League (7. und 14. März) gezogen.

Aus der Bundesliga sind Hannover 96, Borussia Mönchengladbach, der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen im Topf der 32 Mannschaften. Gesetzt ist nur Gruppensieger Hannover. Analog zur Königsklasse können die Teams in der Zwischenrunde auch nicht auf einen Gruppengegner oder eine Mannschaft aus dem eigenen Land treffen. Ab dem Achtelfinale gibt es keine Einschränkungen mehr.