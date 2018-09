Wien (SID) - Der ehemalige Bundesligatrainer Helmut Schulte wird ab dem 1. Januar Sportdirektor bei Rapid Wien. Das teilte der österreichische Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mit. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und Herausforderung beim SK Rapid, der auch in meiner Heimat einen sehr guten Ruf genießt", sagte der 55-jährige Schulte, der am Donnerstag offiziell vorgestellt wird. Schulte war bis Mai 2012 Sportdirektor beim Zweitligisten FC St. Pauli.

"Wir haben uns bewusst Zeit genommen, um diese wichtige Entscheidung nach gründlichen Überlegungen und ohne Schnellschüsse zu treffen. In den letzten Wochen haben wir mit zwölf nationalen und internationalen Kandidaten gesprochen und sind schlussendlich zu dem Entschluss gekommen, mit Helmut Schulte einen sehr erfahrenen und weit über unsere Grenzen renommierten Mann zu verpflichten", sagte Rapid-Präsident Rudolf Edlinger.