Düsseldorf (dpa) - Kinder und Jugendliche sind in Deutschland besonders stark von Armut betroffen. Fast 2,46 Millionen Heranwachsende leben hierzulande unter der Armutsgrenze. Das teilte die Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf mit. Das entspricht einer Quote von 18,9 Prozent, die damit bei Kindern und Jugendlichen um 3,8 Punkte höher ausfällt als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Jedes fünfte Kleinkind unter drei Jahren wird in einem einkommensarmen Haushalt groß. Bei den unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund lebt fast jeder Dritte in Armut.

