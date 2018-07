Athen (AFP) Angestellte im öffentlichen Dienst sind am Mittwoch in Griechenland aus Protest gegen die Sparmaßnahmen der Regierung in einen 24-stündigen Streik getreten. Finanzämter, städtische Verwaltungen sowie die Sozialkassen sollen gemäß dem Aufruf der Gewerkschaften lahmgelegt werden, in Schulen und Krankenhäusern soll ein Minimalbetrieb laufen. Im öffentlichen Nahverkehr soll der Ausstand drei Stunden dauern. Auch im Flugverkehr wurden wegen eines Streiks Behinderungen erwartet.

