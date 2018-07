Jerusalem (AFP) An der Jerusalemer Klagemauer ist ein Umschlag mit Schecks im Wert von einer halben Milliarde Dollar (über 375 Millionen Euro) gefunden worden. Der Finder habe die 507 Schecks an die Polizei weitergegeben, teilte die Verwaltungsstiftung der Klagemauer am Mittwoch mit. Jedes der Papiere sei auf fast eine Million Dollar ausgestellt, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit werde die Herkunft und Echtheit des ungewöhnlichen Funds geprüft. Nach erstem Eindruck handle es sich um echte Schecks.

