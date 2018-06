Chicago (dpa) - Ein filmreifer Ausbruch ist zwei Bankräubern aus einem Hochhaus-Gefängnis in Chicago gelungen. Sie seilten sich an zusammengeknoteten Bettlaken aus ihrer Zelle im 20. Stockwerk des Metropolitan Correctional Center ab. Das berichteten US-Medien. Zuvor hätten sie ein Fenster eingeschlagen und das improvisierte Seil an einem Gitter befestigt. Seitdem fehle von ihnen jede Spur, schrieb die «Chicago Tribune». Den Wachleuten sei nichts aufgefallen, weil die beiden Flüchtige ihre Betten mit Decken und Kleidungsstücken ausstaffiert und damit vorgetäuscht hätten, zu schlafen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.