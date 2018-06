Washington (dpa) - Schusswaffen faszinieren die Amerikaner. Die Debatte über die Waffengesetze wird emotional geführt wie keine andere. Es geht um etwas Ur-Amerikanisches. Doch der Wind scheint sich nach dem Amoklauf in Newtown zu drehen.

So hat die US-Waffenlobby ihr Schweigen zum Schulmassaker von Newtown gebrochen. Die Zielrichtung ihrer Worte blieb jedoch rätselhaft: Nach dem Amoklauf mit 27 Toten erklärte die National Rifle Association NRA, sie wolle weitere Verbrechen dieser Art verhindern.

Vier Tage nach dem Blutbad verkündete die mächtige Lobbygruppe, die bisher jeden Anlauf zu strengeren Waffengesetzen strikt bekämpfte, sie sei «geschockt, traurig und todunglücklich». Zugleich meinte die Vereinigung, sie sei «bereit, sinnvolle Beiträge zu leisten, um zu helfen, dass so etwas niemals mehr geschieht». Ganz Amerika fragt sich, was die Lobbyisten damit tatsächlich meinen - Sinneswandel oder bloßes Lippenbekenntnis?

Kein Zweifel: Beim Thema Waffengesetze dreht sich der Wind in den USA. Präsident Barack Obama scheint wild entschlossen, sein Versprechen auf rasches Handeln umzusetzen. Der Fernsehsender CNN berichtete, Obama wolle seinen Vize Joe Biden persönlich beauftragen, alle Möglichkeiten einer Verschärfung der Gesetze auszuloten - der 70-jährige Biden gilt als Mann für schwierige Missionen.

Bemerkenswert ist, dass sich seit Newtown - wo am Freitag 20 Grundschüler im Alter von sechs und sieben Jahren im Kugelhagel eines Sturmgewehrs der Marke «Bushmaster» starben - auch solche Politiker für strengere Gesetze erwärmen, die in der Vergangenheit von der NRA ausdrücklich als «wählbar» eingeschätzt wurden.

Zu ihnen gehört der demokratische Senator Mark Warner aus dem traditionell konservativen Virginia. «Ich habe das A Rating der NRA», sagt Warner. Aber der 58-Jährige hat auch drei Töchter. «Sie haben mich Freitagabend gefragt: "Daddy, was unternimmst Du jetzt?".» Er sei bisher ein entschlosser Befürworter des Second Amendment gewesen, des Zweiten Verfassungszusatzes, der das Recht der Amerikaner auf Waffentragen festschreibt. Doch nach dem Massaker in Newtown sagt Warner: «Genug ist genug.»

Die «Washington Post» berichtet von weiteren Politikern, die umdenken. Die «New York Times» spricht bereits von «vorsichtigem Optimismus», dass es diesmal nicht nur bei schönen Worten bleibt, dass Initiativen nicht wie sonst im Sande steckenbleiben.

Auch jenseits der Politik gibt es Bewegung: Die «Washington Post» berichtete, allein in der Stadt Camden in New Jersey hätten Bürger über 1000 Schusswaffen freiwillig den Behörden übergeben - auf dem Foto der Zeitung waren allerdings eher alte Flinten zu erkennen.

Weiteres Anzeichen für eine Chance zum Wandel: Am US-Aktienmarkt gerät die Waffenbranche zunehmend unter Druck. Die Aktienkurse mehrerer Hersteller wie des Unternehmens Smith & Wesson brachen am Dienstag ein. Der Finanzinvestor Cerberus erklärte, sich von dem Waffenhersteller trennen zu wollen, der das bei dem Amoklauf benutzte Sturmgewehr produziert hatte.

Allerdings berichten US-Medien umgekehrt auch von einem neuen Run auf Waffengeschäfte seit dem Massaker. Waffenfreaks wollten sich vor möglichen strengeren Gesetzen noch rasch eindecken.

Eine prominente Kämpferin für schärfere Waffengesetze ist eine 79 Jahr alte Frau aus dem liberalen Kalifornien. Die Senatorin Dianne Feinstein setzt sich seit vielen Jahren für eine Umkehr ein. Ihre Initiative hat ein ganz konkretes Ziel: ein Verbot für halbautomatische Sturmgewehre, mit dem auch der 20-jährige Amokläufer Adam Lanza in Newtown um sich geschossen hatte.

«Ein Sturmgewehr ist eine Waffe, die für militärische Zwecke entwickelt wurde», sagt Feinstein. «Es gehört nicht auf die Straßen unserer Städte. Und es darf nicht einfach in den Besitz rachsüchtiger Killer geraten, die dann in Shopping-Malls, Kinos oder in Grundschulen rennen und eine große Anzahl von Leuten umbringen.»

Obama hat schon verlauten lassen, er werde Feinsteins Gesetzesinitiative unterstützen. Obama befürwortet zudem eine striktere Überprüfung der Käufer beim Erwerb von Waffen. «Ein neues Gesetz, falls es kommen sollte, ist in weiter Ferne», meint die «Washington Post» indes skeptisch. An diesem Freitag will sich die Waffenlobby NRA auf einer Pressekonferenz äußern - es wird reichlich Fragen geben.

