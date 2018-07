Köln (SID) - Die internationale Tourenwagenserie DTM nimmt im kommenden Jahr Rücksicht auf die Formel 1 und verschiebt das Rennen am Norisring. Da die Königsklasse des Motorsports den Deutschland Grand Prix vorgezogen hat, rückt das DTM-Rennen am Norisring auf den 14. Juli.

Insgesamt finden wie in diesem Jahr sechs der zehn Rennen in Deutschland statt, viermal gastiert die DTM im Ausland. Neben den beiden Auftritten auf dem Moskau Raceway und in Zandvoort stehen für die drei Premium-Automobilhersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz am 19. Mai Brands Hatch/GB und zwei Wochen später am 2. Juni der Red Bull Ring im österreichischen Spielberg auf dem Reiseplan.

In der Heimat sind neben den beiden Rennen in Hockenheim, wo die Saison am 5. Mai eröffnet und am 20. Oktober abgeschlossen wird, sowie den Läufen in Nürnberg und Oschersleben noch die Gastspiele am 16. Juni auf dem Lausitzring und am 18. August auf dem Nürburgring vorgesehen.