Jerusalem (AFP) Israel hat nach Angaben von Aktivisten den Bau von rund 2600 neuen Wohnungen in Ost-Jerusalem genehmigt. "Ich habe gerade mit dem stellvertretenden Bürgermeister gesprochen, und sie haben mir gesagt, dass die 2610 Wohneinheiten genehmigt wurden", erklärte der Chef der regierungsunabhängigen Organisation Terrestrial Jerusalem, Danny Seideman, am Mittwoch. Die Wohnungen sollen demnach in der Siedlung Givat Hamatos im von Israel besetzten Ostteil der Stadt gebaut werden.

