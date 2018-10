Köln (dpa) - Aufregung um verdächtigen Gegenstand in U-Bahn-Tunnel: Eine Frau hat der Polizei am Abend ein mit Kabeln verdrahtetes Paket an einer Kölner Haltestelle gemeldet. Sprengstoffexperten rückten an, die U-Bahn-Haltestelle wurde geräumt. Später gab es Entwarnung: Ein Arbeiter hatte nach Angaben der Polizei lediglich sein Spezialwerkzeug, mit dem Rohre abgedichtet werden, bei Bauarbeiten im Tunnel vergessen. Nach rund zweieinhalb Stunden war die Aufregung vorbei und die U-Bahnen konnten wieder fahren.

