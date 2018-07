Islamabad (AFP) Nach mehreren tödlichen Angriffen auf Mitarbeiter haben das UN-Kinderhilfswerk UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO ihren Einsatz für Impfungen gegen Kinderlähmung in Pakistan vorerst eingestellt. Die Arbeit für die Polio-Impfkampagne sei im ganzen Land ausgesetzt, sagte ein UNICEF-Sprecher am Mittwoch. Die Organisationen reagierten damit auf eine neue Angriffsserie, bei der am Mittwoch drei Mitarbeiter der Impfkampagne erschossen wurden. Bereits am Montag und Dienstag waren sechs Helfer getötet worden.

