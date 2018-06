Zürich (AFP) Die Schweizer Großbank UBS muss wegen des Skandals um Zinsmanipulationen eine Geldstrafe in Höhe von 1,4 Milliarden Franken (1,15 Milliarden Euro) zahlen. Sie habe einen Vergleich mit den US-, britischen und Schweizer Behörden erzielt und so die Untersuchungen zur Manipulation des Interbanken-Zinssatzes Libor beendet, teilte die Bank am Mittwoch in Zürich mit. In dem Vergleich räume die Bank ein, dass Mitarbeiter der UBS an Manipulationsversuchen bestimmter Referenzzinssätze beteiligt waren.

