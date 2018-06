Seoul (AFP) Die konservative Politikerin Park Geun Hye hat nach Angaben mehrerer Fernsehsender die Präsidentschaftswahl in Südkorea gewonnen. Die Sender KBS, SBS und MBC meldeten am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf die Auszählung von fast 40 Prozent der Stimmen, Park habe die Wahl gegen ihren liberalen Rivalen Moon Jae In "sicher" gewonnen. Mit der Wahl Parks rückt erstmals eine Frau an die Spitze des Landes.

