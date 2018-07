Beirut (AFP) Der vor einer Woche bei einem Bombenanschlag verletzte syrische Innenminister Mohammed Ibrahim al-Schaar ist am Mittwoch zur Behandlung nach Beirut gebracht worden. Wie aus libanesischen Regierungskreisen verlautete, wurde er vom Flughafen der Hauptstadt ins Krankenhaus der Amerikanischen Universität gebracht. Der Minister war nach Angaben syrischer Sicherheitskreise an der Schulter verletzt worden, als bei einem Anschlag vor seinem Ministerium in Damaskus am vergangenen Mittwoch die Decke seines Arbeitszimmers herunterfiel.

