Prag (AFP) Tschechien bleibt mit seinem neuen Staatshaushalt unter der im Vertrag von Maastricht festgelegten Neuverschuldungsgrenze von drei Prozent. Das Parlament beschloss am Mittwoch für 2013 einen Haushalt mit einem Defizit von 2,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Der Entwurf geht von einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,7 Prozent im kommenden Jahr aus. "Die Regierung wird sich an dieses Defizit halten", sagte Finanzminister Miroslav Kalousek. Tschechien wird demnach 100 Milliarden Kronen (rund vier Milliarden Euro) neue Schulden aufnehmen.

