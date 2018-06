Passau (dpa) - Chaos bei der Bahn - das soll es in diesem Jahr nicht geben. Das Unternehmen habe sich gut vorbereitet, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Rüdiger Grube der «Passauer Neuen Presse». In diesem Jahr stünden 21 000 Mitarbeiter zum Schneeräumen bereit. Auch seien die Weichen aufgerüstet worden. Demnach sind inzwischen mehr als 48 000 beheizt und 7 000 zusätzlich gegen Schnee abgedeckt. Die Bahn sei weit besser auf den Winter eingestellt als in der Vergangenheit.

