Bad Honnef (dpa) - Die Deutschen haben in diesem Jahr rund 29,2 Millionen Weihnachtsbäume gekauft und damit etwa 100 000 mehr als im vergangenen Jahr. Das berichtet der Hauptverband der Deutschen Holzindustrie und nennt mehr Single-Haushalte und die Rückbesinnung auf Traditionen als Hintergrund. Wei mehr preiswerte Anbieter auf den Markt drängen, ist der Umsatz nicht gestiegen. Auch Online-Händler und Lebensmittelketten beteiligen sich mehr an dem Geschäft. Die Deutschen kauften außerdem kleinere Tannen als in früheren Jahren.

