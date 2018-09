München (AFP) Bei der Deutschen Bank hat es in dieser Woche wieder eine Razzia gegeben. Die Staatsanwaltschaft München habe "Räume der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht", erklärte das Kreditinstitut am Donnerstag. Die Durchsuchung habe im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen ehemalige Bank-Vorstände gestanden, die im Verdacht stünden, während der Beweisaufnahme im Kirch-Prozess bewusst falsche Angaben gemacht zu haben.

