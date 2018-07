Berlin (AFP) Windschiefe, struppige und ungleichmäßige Weihnachtsbäume sollen bald der Vergangenheit angehören. In jahrelanger Arbeit haben Forscher der Humboldt-Universität ein Verfahren entwickelt, um Weihnachtsbäume von makelloser Schönheit in unbegrenzter Zahl zu züchten. Grundlage ist ein Klonverfahren, das die genetisch identische Vervielfältigung der Idealbäume zulässt, wie die Berliner Universität am Donnerstag mitteilte.

