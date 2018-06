Berlin (AFP) In Deutschland sollen ab 2013 etwa 3000 neue Hausarzt-Zulassungen vergeben werden können. Das geht aus der veränderten ärztlichen Bedarfsplanung hervor, auf die sich die Spitzenverbände des Gesundheitswesens am Donnerstag in Berlin einigten. Von der Neuregelung sollen vor allem ländliche Regionen profitieren. Dort herrscht vielerorts Ärztemangel.

