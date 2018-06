Bonn (AFP) Die zwei bekanntesten Aquavitschnäpse in Deutschland kommen künftig aus einem Haus. Das Bundeskartellamt in Bonn gab nach eigenen Angaben vom Donnerstag grünes Licht für den Verkauf der Aquavitmarken Aalborg Jubiläumsaquavit und Malteserkreuz von Pernod Ricard an die schwedische Ratos AB. Zu dem Unternehmen gehört bereits die Marke Linie Aquavit.

