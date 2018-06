Berlin (AFP) Eine beträchtliche Zahl von Kindern in Deutschland ist bei der Einschulung auf Sprachtherapien angewiesen. Bei der AOK-Versicherung erhielt im Jahr 2011 jeder fünfte fünfjährige Junge und jeder vierte Sechsjährige eine Sprachtherapie, wie aus dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Heilmittelbericht des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hervorgeht. Von den fünfjährigen Mädchen bekamen 13,2 Prozent eine entsprechende Behandlung, bei den sechsjährigen Mädchen lag der Anteil bei 16,8 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.