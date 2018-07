Tallinn (AFP) Ist in Deutschland an Weihnachten ein saftiger Gänsebraten der kulinarische Höhepunkt, freuen sich die Einwohner Estlands auf Blutwurst. Zur Weihnachtszeit verzehren die Esten insgesamt 600 Tonnen der Spezialität mit Schweineblut, was einem halben Kilogramm pro Kopf entspricht, wie aus der Handelsstatistik des Landes hervorgeht. Der Fleischproduzent Rakvere verkauft vor den Festtagen rund 40 Prozent seiner jährlichen Blutwurstproduktion, wie Verkaufsleiterin Triin Looke der Nachrichtenagentur AFP sagte.

