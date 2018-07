Indianapolis (SID) - Gute Nachricht für die Indianapolis Colts: Der Verein aus der US-amerikanischen Football-Profiliga NFL darf noch in diesem Jahr auf eine Rückkehr seines an Leukämie erkrankten Cheftrainers Chuck Pagano hoffen. Wie die behandelnden Ärzte mitteilten, habe der 52-Jährige den Krebs besiegt und könnte somit schon im letzten Spiel der regulären Saison am 30. Dezember gegen die Houston Texans wieder an der Seitenlinie stehen.

"Medizinisch ist er zu 99 Prozent geheilt. Ich habe ihm daher keinerlei Restriktionen vorgeschrieben", sagte Dr. Larry Cripe: "Ihm geht es gut, er isst gut. Ich kann versichern, dass er auf dem besten Weg zurück zu seinem Kampfgewicht ist."

Der Verein hatte die Nachricht von Paganos Erkrankung am 1. Oktober bekannt gegeben. Daraufhin hatte Assistenztrainer Bruce Ariens das Team betreut und auf Rang fünf in der AFC geführt. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass Pagano, der vom Ligakonkurrenten Baltimore Ravens zum zweimaligen Super-Bowl-Gewinner gewechselt war, in dieser Saison nicht mehr als Headcoach arbeiten könne.