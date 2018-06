Paris (AFP) Eine europäische Ariane-5-Trägerrakete hat am Mittwochabend erfolgreich zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht. Die Rakete hob um 22.49 Uhr MEZ vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab und setzte die Satelliten erfolgreich in ihrer Umlaufbahn ab, wie die Betreibergesellschaft Arianespace mitteilte. Es handelte sich demnach um den Militärsatelliten Skynet 5D sowie um einen Satelliten für kommerzielle Zwecke, den Mexsat Bicentenario.

