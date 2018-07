Barcelona (SID) - Der Trainer des FC Barcelona, Tito Vilanova (44), hat sich am Donnerstag erfolgreich einer Krebsoperation unterzogen. Wie der spanische Renommierklub mitteilte, sei der aufgrund einer erneuten Erkrankung zwingend notwendige chirurgische Eingriff "planmäßig" durchgeführt worden. Der Heilungsverlauf werde zeigen, wie lange der Fußballlehrer brauchen wird, um sich zu erholen.

"Den Wünschen des Patienten folgend, bitten wir, die Privatsphäre und die Vertraulichkeit des Prozesses zu respektieren", schrieb der Tabellenführer. Im Verlauf der OP hätten die Ärzte festgestellt, dass der Tumor nicht gestreut habe und es "nicht so schlimm ist, wie zunächst befürchtet".

Barcelonas Kapitän Carles Puyol berichtete zudem Sport, dass seinen ersten Eindrücken nach "alles gut gelaufen" sei. Die Nachricht von Vilanovas Erkrankung hatte am Mittwoch ganz Spanien in eine Schockstarre versetzt. Er war bereits am 22. November 2011 wegen eines Tumors in der Ohrspeicheldrüse operiert worden und nur 15 Tage später in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt.