Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart wird den scheidenden Abwehrspieler Maza nicht extern durch einen neuen Spieler ersetzen. Das bestätigte VfB-Manager Fredi Bobic nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln. Mit Benedikt Röcker (23) und Antonio Rüdiger (19) habe der Klub zwei Alternativen für den Mexikaner, der zurück in seine Heimat wechseln wird, sagte Bobic: "Das sind gute Jungs, der eine ist U23-Nationalspieler, der andere der beste Spieler in unserer zweiten Mannschaft in der 3. Liga. Wir holen definitiv keinen."

Mazas Vertrag läuft bis 2014, sein Abschied aber ist beschlossene Sache, es geht nur noch um die Ablöse. "Die Gespräche sind schon sehr weit. Er will zurück in die Heimat, die Nationalmannschaft als Kapitän zur WM 2014 führen", sagte Bobic über den 31 Jahre alten Innenverteidiger. Maza kam 2011 von der PSV Eindhoven zum VfB, für den er 40 Bundesliga-Spiele (zwei Tore) bestritt. Zuletzt war er hinter Kapitän Serdar Tasci und Georg Niedermeier aber nur Innenverteidiger Nummer drei.