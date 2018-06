Berlin (dpa) - In vielen ländlichen Regionen werden die Ärzte knapp. Eine neue Planung soll helfen: Deutschlandweit ist Hausärzten der Weg zur Niederlassung frei gemacht worden - nur nicht in den Städten, wo es schon viele Mediziner gibt. Eine entsprechende Richtlinie beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken. So gibt es nach der neuen offiziellen Ärzteplanung rund 3000 Niederlassungsmöglichkeiten für Hausärzte, 1350 für Psychotherapeuten und 780 für allgemeine Fachärzte.

